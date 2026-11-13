Высокий представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа должна не только участвовать в переговорах по завершению войны в Украине, но и иметь реальное влияние на их результаты.

Об этом дипломат заявила по прибытии на неформальный саммит Евросовета в Дублине в пятницу, 13 ноября.

Европа должна влиять на результаты переговоров

— Мы увидели, как Джаред Кушнер наконец признал то, о чем я говорила еще полтора года назад: для любого соглашения между Россией и Украиной, и для его реализации, нужны также европейцы, – отметила она.

По словам Каллас, поэтому европейские представители должны присутствовать за столом переговоров.

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— Но я надеюсь, что мы не просто будем сидеть за столом, а действительно влиять на результаты этих переговоров, – отметила она.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, кандидатуру которой некоторые восточноевропейские страны блока предлагали для участия в возможных переговорах с Россией, подчеркнула необходимость придерживаться согласованной последовательности действий.

— Сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, и только после этого – любые другие переговоры о том, что будет дальше. И еще один важный момент: если Россия продолжает выдвигать свои максималистские требования, то мы также должны придерживаться наших максимальных требований и начинать переговоры именно с них, – подчеркнула Каллас.

Обсуждение будущей архитектуры безопасности Европы, которое, по словам главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, стало центральной темой встреч в Абу-Даби, Каллас расценивает как попытку отвлечь внимание от главного вопроса.

— Сначала нам нужно прекращение огня. Если мы начнем обсуждать то, чего Россия требует в отношении архитектуры безопасности, то фактически попадем в ловушку, которую Россия нам расставляет. Ведь таким образом мы отвлечем внимание от того, что прекращения огня до сих пор нет, и вместо этого начнем прислушиваться к российским претензиям, – предостерегла она.

Глава европейской дипломатии напомнила, что Украина является жертвой агрессии, а Россия – государством-агрессором. Поэтому, по ее словам, Россия не может претендовать на то, чтобы ее озабоченности в сфере безопасности становились предметом первоочередного обсуждения.

— Никто на нее (Россию, — Ред.) не нападал – это она нападала на других. То есть, люди, не теряйте фокус, – отметила Каллас.

Напомним, европейские страны начали поиск представителей для участия в будущих переговорах с Россией по поводу прекращения войны в Украине, пишет The Telegraph.

Среди возможных кандидатов – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Президент Владимир Зеленский заявил, что американской делегации удалось достичь договоренности с Россией об участии Европы в переговорах.

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