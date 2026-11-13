Радники з питань національної безпеки від Європейського Союзу та п’яти провідних держав – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі – представлятимуть Європу під час майбутніх переговорів між Росією та Україною.

Про це пише Bloomberg у п’ятницю, 13 листопада.

Хто представлятиме Європу під час переговорів

Європейські лідери оголосили про це рішення після самітів, які відбулися 12 та 13 листопада в Дубліні. Підтримка України була головною темою порядку денного цих зустрічей.

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– Європа повинна виступати єдиним чітким і згуртованим голосом у всіх обговореннях, які визначають майбутнє України та нашого континенту. Зрештою, це спільна командна робота, – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після зустрічі лідерів ЄС 13 листопада.

За його словами, ЄС дотримується чіткої позиції: безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України. Євросоюз підтримує всі дипломатичні ініціативи, покликані залучити Росію до переговорного процесу.

– Ми всіляко підтримуємо цей процес і сподіваємося, що він дасть конкретні результати. Сьогодні лідери домовилися, що нашою європейською командою для переговорів щодо миру в Україні є інституції Європейського Союзу та Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща, – Ред.), – сказав Кошта.

Чому ЄС представлятиме команда переговорників

Антоніу Кошта пояснив, чому лідери ЄС вирішили сформувати команду для участі в переговорах щодо миру в Україні, а не призначати одного представника.

За його словами, інші учасники переговорного процесу теж представлені кількома особами, а не одним переговорником.

– Послухайте, ось лише один приклад. Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири особи. Це нормально, – зазначив глава Євроради.

Він додав, що сформована команда представлятиме не тільки Євросоюз, а й “коаліцію охочих”. Ця група відіграватиме важливу роль у питанні гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди.

– І, звісно, нам усім потрібно об’єднатися. А для цього вкрай важливо мати команду і виступати єдиним голосом. Саме про це ми домовилися, і саме над цим ми працюємо. І ми будемо продовжувати це робити, – наголосив президент Євроради.

Він додав, що позиції та принципи Євросоюзу щодо переговорів залишаються незмінними. Європейська команда й надалі координуватиме свої дії, зберігаючи повну єдність.

– Європа має говорити одним чітким і єдиним голосом. У всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашої країни, – зауважив Кошта.

Європа не призначила представників на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів призначити спеціальних представників для участі в оновленому мирному переговорному процесі між Росією та Україною під проводом США.

Цього тижня офіційні особи протягом двох днів проводили зустрічі в Абу-Дабі. Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський заявив, що майже через п’ять років після початку повномасштабної війни Росії проти України Москва стала більш відкритою до участі Європи за столом переговорів.

Водночас Європа вже тривалий час не може визначитися, хто саме має представляти континент на будь-яких мирних переговорах.

Радники братимуть участь у всіх майбутніх переговорах на технічному рівні, повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності.

Однак Європа досі не призначила представників на рівні лідерів для участі в переговорах високого рівня.

За словами чиновника, наступний раунд переговорів очікується перед майбутнім самітом Групи двадцяти, який відбудеться 14–15 грудня у США, але вже після кількох зустрічей наступного тижня.

Йдеться про зустріч Коаліції охочих – союзників України, а також саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї, де президент США Дональд Трамп може зустрітися з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

– Найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням готовності Росії покласти край цій війні. Її попередні дії, зокрема ескалація та удари по українському цивільному населенню, свідчать про протилежне. Росія повинна змінити курс, – наголосив Кошта.

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