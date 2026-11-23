Директор Национальной разведки США Джей Клейтон пояснил, что употребление президентом Дональдом Трампом термина “друг” по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину было совершенно уместным в контексте саммита с президентом Китая Си Цзиньпином.

Об этом Клейтон сказал ведущему программы ABC This Week Джонатану Карлу.

Клейтон об употреблении Трампом термина “друг” по отношению к Путину

— Тот разговор и фотография — историческая, действительно историческая фотография — состоялись в контексте встречи трех ядерных государств, трех главных ядерных государств, которые собрались вместе и заявили: Мы не можем допустить ядерного конфликта. В том кругу, во время того разговора использование термина “друг” было вполне уместным, — сказал Клейтон.

В то же время президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме отказался ответить на вопрос, является ли российский президент другом США, заявив, что не может говорить от имени Америки. Однако впоследствии в соцсетях Трамп опубликовал фотографию, на которой изображены он и Путин, с надписью “мой друг”.

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Телеведущий указал Клейтону на этот факт и переспросил, является ли Владимир Путин другом Америки.

— Является ли Владимир Путин другом Америки? В вопросе Украины он не друг Америки. Совсем нет, — ответил Клейтон.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Трамп может называть Путина как угодно – это личное дело американского лидера. В то же время для Украины Путин — это враг и убийца.

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