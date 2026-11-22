Президент США Дональд Трамп, опубликовав фото с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и назвав его другом, пытается показать американскому обществу успехи в отношениях с Москвой. Однако за этим стоит стратегия в отношении Китая, Ирана и глобального баланса сил.

Об этом заявил бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Зачем Трампу демонстрировать дружбу с Путиным

По словам Коваленко, во внешнеполитической повестке США для Трампа основным вопросом остается конкуренция с Китаем, а не война в Украине или угроза войны в Европе. Трамп стремится показать своим избирателям, что ему удалось отдалить Москву от Пекина.

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Но каким бы ни было желание Трампа, реальность иначе.

— С одной стороны, Трамп пытается показать своим поклонникам, что вот так он оторвал РФ от Китая в Шэньчжэне. Впрочем, люди умные понимают, что это ложь, — говорит Андрей Коваленко.

По его мнению, в ходе встреч в Шэньчжэне лидер КНР Си Цзиньпин продемонстрировал Путину, что Москва не может одновременно торговаться за свои интересы с Пекином и Вашингтоном на равных. Россия по-прежнему зависима от Китая.

Коваленко считает, что Пекин дал Кремлю понять, что Путин не сможет одновременно иметь интересы с США и Китаем.

— Китай в Шэньчжэне максимально унижал Россию и дал понять Путину, что торговать на два фронта точно не получится. Или Москва и дальше сырьевой придаток Китая, или Москва дальше сырьевой придаток Китая. Таково главное мнение Си, — объясняет Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что во время саммита в Китае Владимир Путин так и не получил символического исторического фото, необходимого для демонстрации равноправия и видения нового мирового порядка. И именно здесь медийно подыгрывает Трамп, публикуя фото с Путиным.

Эксперт считает, что за демонстративной дружбой Трампа и Путина могут стоять исключительно прагматические интересы американского президента. Вашингтон очень заинтересован в том, чтобы Россия и Китай не поддерживали Иран так активно, как раньше.

Кроме того, американский и российский лидеры, по оценке Коваленко, имеют схожие цели по отношению к Европе — ослабление Евросоюза и разделение его внутренних сил.

Может ли фото с Путиным ослабить позиции США

Андрей Коваленко считает, что подобные демонстративные жесты Трампа могут негативно повлиять на восприятие США в мире. Вместо демонстрации силы они могут производить впечатление слабости американской политики.

Кроме того, фото с Путиным показывает, что для конкретного человека смерть гражданских украинцев ничего не стоит.

— Для большинства американцев Россия не рассматривается как союзник. И большинство американцев, в частности большинство республиканцев, и дальше сочувствует именно Украине, — говорит Андрей Коваленко.

По его мнению, политическая ситуация в США также может повлиять на действия Трампа. Коваленко прогнозирует усиление борьбы с Трампом в Конгрессе. В то же время эксперт призывает не отождествлять США с политикой Дональда Трампа, отмечая, что Америка значительно шире своего президента.

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