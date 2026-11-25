Обнаруживал ракеты за 2,5 тыс. км: ГУР уничтожило в России комплекс разведкиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Операторы дальнобойных средств ГУР МО Украины уничтожили в Смоленской области РФ уникальный многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны.
- Он мог обнаруживать малозаметные летательные аппараты и крылатые ракеты в радиусе до 2,5 тыс. км.
В Смоленской области России уничтожен многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны. Этот объект РФ использовала для обнаружения малозаметных целей и крылатых ракет на расстоянии до 2,5 тыс. км.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР уничтожило комплекс воздушно-космической разведки РФ
По информации ГУР МО Украины, операторы дальнобойных средств успешно поразили многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО), который располагался на территории Смоленской области РФ.
Российские войска использовали этот комплекс для мониторинга воздушного и космического пространства для обеспечения системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО).
Уничтоженный комплекс МРИК-ВКО был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью и крылатые ракеты в радиусе 2,5 тыс. км.
В украинской военной разведке отметили, что работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается.
Напомним, накануне Силы обороны Украины атаковали военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области РФ, поразив по меньшей мере три истребителя МиГ-31 и два Су-34.
Кроме того, под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы компании Роснефть в Самарской области на территории России, где вспыхнули пожары.