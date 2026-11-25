В Смоленской области России уничтожен многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны. Этот объект РФ использовала для обнаружения малозаметных целей и крылатых ракет на расстоянии до 2,5 тыс. км.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР уничтожило комплекс воздушно-космической разведки РФ

По информации ГУР МО Украины, операторы дальнобойных средств успешно поразили многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО), который располагался на территории Смоленской области РФ.

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Российские войска использовали этот комплекс для мониторинга воздушного и космического пространства для обеспечения системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО).

Уничтоженный комплекс МРИК-ВКО был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью и крылатые ракеты в радиусе 2,5 тыс. км.

В украинской военной разведке отметили, что работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается.

Напомним, накануне Силы обороны Украины атаковали военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области РФ, поразив по меньшей мере три истребителя МиГ-31 и два Су-34.

Кроме того, под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы компании Роснефть в Самарской области на территории России, где вспыхнули пожары.

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