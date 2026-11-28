В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины поразили три стратегических объекта нефтяной отрасли России — линейные производственно-диспетчерские станции Самара и Нурлино, а также Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В результате атак на объектах зафиксированы взрывы и пожары.

Об этом подтвердили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.

Удар по узлам экспорта нефти в Самаре и Башкортостане

По данным Генштаба и СБУ, в ночь на 28 ноября украинские подразделения поразили два ключевых объекта системы магистральных нефтепроводов российской компании Транснефть.

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Среди них — ЛВДС Самара в районе населенного пункта Просвет в Самарской области России. Там в резервуарном парке станции вспыхнул пожар. Это один из основных узлов Транснефти, где формируют экспортную смесь нефти Urals. Через эту станцию ​​проходит до половины всего нефтяного российского экспорта.

Кроме этого, Силы обороны атаковали ЛВСС Нурлино в Республике Башкортостан. Объект расположен более чем в 1,2 тыс. км от украинской границы и обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти ключевыми магистралями. На станции отработали дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа СБУ.

Пожар на Новошахтинском НПЗ в России

Помимо перекачивающих станций, беспилотники поразили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ, мощности которого позволяют перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Также в Генштабе ВСУ обнародовали подтвержденные результаты предварительных поражений российской нефтяной инфраструктуры.

В частности, 13 ноября на ЛВДС Самара был уничтожен резервуар РВС-20000.

25 ноября на Куйбышевском НПЗ в Самаре уничтожены пять вертикальных резервуаров и повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5.

В СБУ подчеркнули, что выведение из строя НПЗ и нефтеперекачивающих станций уменьшает экспортные возможности России, лишает ее части нефтяных поступлений в бюджет и затрудняет обеспечение российских войск топливом.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что Силы обороны действуют в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

Напомним, в ночь на 28 ноября взрывы прогремели в Ростовской и Самарской областях РФ. Тогда сообщалось, что под атакой беспилотников оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.

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