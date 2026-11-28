Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ и двух нефтяных станций в РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В ночь на 28 ноября Силы обороны и воины ЦСО Альфа СБУ поразили ЛВДС Самара.
- Под удары дальнобойных дронов попали ЛВСС Нурлино в Башкортостане и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.
В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины поразили три стратегических объекта нефтяной отрасли России — линейные производственно-диспетчерские станции Самара и Нурлино, а также Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В результате атак на объектах зафиксированы взрывы и пожары.
Об этом подтвердили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.
Удар по узлам экспорта нефти в Самаре и Башкортостане
По данным Генштаба и СБУ, в ночь на 28 ноября украинские подразделения поразили два ключевых объекта системы магистральных нефтепроводов российской компании Транснефть.
Среди них — ЛВДС Самара в районе населенного пункта Просвет в Самарской области России. Там в резервуарном парке станции вспыхнул пожар. Это один из основных узлов Транснефти, где формируют экспортную смесь нефти Urals. Через эту станцию проходит до половины всего нефтяного российского экспорта.
Кроме этого, Силы обороны атаковали ЛВСС Нурлино в Республике Башкортостан. Объект расположен более чем в 1,2 тыс. км от украинской границы и обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти ключевыми магистралями. На станции отработали дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа СБУ.
Пожар на Новошахтинском НПЗ в России
Помимо перекачивающих станций, беспилотники поразили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ, мощности которого позволяют перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Также в Генштабе ВСУ обнародовали подтвержденные результаты предварительных поражений российской нефтяной инфраструктуры.
В частности, 13 ноября на ЛВДС Самара был уничтожен резервуар РВС-20000.
25 ноября на Куйбышевском НПЗ в Самаре уничтожены пять вертикальных резервуаров и повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5.
В СБУ подчеркнули, что выведение из строя НПЗ и нефтеперекачивающих станций уменьшает экспортные возможности России, лишает ее части нефтяных поступлений в бюджет и затрудняет обеспечение российских войск топливом.
В Генеральном штабе ВСУ добавили, что Силы обороны действуют в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.
Напомним, в ночь на 28 ноября взрывы прогремели в Ростовской и Самарской областях РФ. Тогда сообщалось, что под атакой беспилотников оказались Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.