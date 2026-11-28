У ніч на 28 листопада Сили оборони України уразили три стратегічні об’єкти нафтової галузі Росії — лінійні виробничо-диспетчерські станції Самара та Нурліно, а також Новошахтинський нафтопереробний завод. Внаслідок атак на об’єктах зафіксовано вибухи та пожежі.

Інформацію про це підтвердили Генеральний штаб ЗСУ та Служба безпеки України.

Удар по вузлах експорту нафти у Самарі та Башкортостані

За даними Генштабу та СБУ, у ніч на 28 листопада українські підрозділи уразили два ключові об’єкти системи магістральних нафтопроводів російської компанії Транснефть.

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Серед них — ЛВДС Самара у районі населеного пункту Просвєт у Самарській області Росії. Там у резервуарному парку станції спалахнула пожежа. Це один із головних вузлів Транснафти, де формують експортну суміш нафти Urals. Через цю станцію проходить до половини всього російського нафтового експорту.

Крім цього, Сили оборони атакували ЛВДС Нурліно у Республіці Башкортостан. Об’єкт розташований більш ніж за 1,2 тис. км від українського кордону та забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями. По станції відпрацювали далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Росії

Крім перекачувальних станцій, безпілотники уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ, потужності якого дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. У районі підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Також у Генштабі ЗСУ оприлюднили підтверджені результати попередніх уражень російської нафтової інфраструктури.

Зокрема, 13 листопада на ЛВДС Самара було знищено резервуар РВС-20000.

25 листопада на Куйбишевському НПЗ у Самарі знищено п’ять вертикальних резервуарів та пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-5.

У СБУ наголосили, що виведення з ладу НПЗ та нафтоперекачувальних станцій зменшує експортні можливості Росії, позбавляє її частини нафтових надходжень до бюджету та ускладнює забезпечення російських військ пальним.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що Сили оборони діють у межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада вибухи пролунали у Ростовській та Самарській областях РФ. Тоді повідомлялося, що під атакою безпілотників опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод та лінійна виробничо-диспетчерська станція Самара.

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