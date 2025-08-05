Доходы России от продажи нефти в июле сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной такого падения стало снижение мировых цен на сырую нефть.

Как упали доходы России от нефти в июле

Как сообщает издание Bloomberg, в июле налоговые поступления от нефти в России сократились почти на 33%, составив 710,4 млрд рублей (примерно $8,9 млрд).

Общие доходы от нефтегазового сектора уменьшились до 787,3 млрд рублей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас смотрят

Поскольку эти отрасли обеспечивают около трети бюджетных поступлений, их падение существенно усиливает давление на государственные финансы — особенно в условиях высоких военных расходов, обратили внимание журналисты.

Из-за западных санкций и угрозы новых ограничений со стороны США российская нефтяная индустрия продолжает нести убытки. Евросоюз планирует установить предельную цену на российскую нефть, а президент США Дональд Трамп предупреждает о возможных санкциях против стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

По данным издания, в июле доходы от нефти выросли на 71% по сравнению с июнем, что объясняется квартальным характером уплаты одного из основных налогов.

Расчет поступлений осуществлялся с учетом июньской цены на Urals, которая составляла $59,84 за баррель. Несмотря на этот рост, показатель остался на 14% ниже уровня прошлого года.

Доходы снизились из-за укрепления рубля: в июне его курс в среднем составлял 78,7 рубля за $1 — это самый высокий показатель за последние два года. Из-за этого нефтяная отрасль получала около 4 711 рублей (примерно $58) за баррель, тогда как годом ранее эта сумма была значительно выше — 6 127 рублей (примерно $76).

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что если мировые цены на нефть упадут, то это заставит российского диктатора Владимира Путина прекратить военные действия против Украины.

По его словам, необходимо снизить цену на нефть еще примерно на $10 за баррель.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.