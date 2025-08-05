Доходи РФ від нафти у липні знизилися на третину через падіння світових цін

Доходи Росії від продажу нафти у липні скоротилися на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Причиною такого падіння стало зниження світових цін на сиру нафту.

Як впали доходи Росії від нафти у липні

Як повідомляє видання Bloomberg, у липні податкові надходження від нафти в Росії скоротилися майже на 33% і становили 710,4 млрд рублів (приблизно $8,9 млрд).

Загальні доходи від нафтогазового сектора зменшилися до 787,3 млрд рублів, що на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Оскільки ці галузі забезпечують близько третини бюджетних надходжень, їхнє падіння суттєво посилює тиск на державні фінанси – особливо в умовах високих військових витрат, звернули увагу журналісти.

Через західні санкції та загрозу нових обмежень з боку США російська нафтова індустрія продовжує зазнавати збитків. Євросоюз планує встановити граничну ціну на російську нафту, а президент США Дональд Трамп попереджає про можливі санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.

За даними видання, у липні доходи від нафти зросли на 71% порівняно з червнем, що пояснюється квартальним характером сплати одного з основних податків.

Розрахунок надходжень здійснювався з урахуванням червневої ціни на Urals, яка становила $59,84 за барель. Попри це зростання, показник залишився на 14% нижчим за рівень минулого року.

Доходи знизилися через зміцнення рубля: у червні його курс у середньому становив 78,7 рубля за $1 – це найвищий показник за останні два роки. Через це нафтова галузь отримувала близько 4 711 рублів (приблизно $58) за барель, водночас роком раніше ця сума була значно вищою – 6 127 рублів (приблизно $76).

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, якщо світові ціни на нафту впадуть, то це змусить російського диктатора Володимира Путіна припинити військові дії проти України.

За його словами, необхідно знизити ціну на нафту ще приблизно на $10 за барель.

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