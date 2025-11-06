В крупных городах Европы метро остается самым удобным способом добраться до нужной точки — это быстрее, без пробок и с фиксированным графиком.

Однако цены на проезд в метро в странах ЕС различаются — все зависит от местной транспортной политики и уровня жизни.

О том, сколько стоит проезд в метро в столицах ЕС в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько стоит проезд в метро в ЕС

Стоимость проезда в киевском метро

Украинская столица имеет три линии метро, охватывающие 52 станции общей протяженностью около 70 км. Сейчас проезд в киевском метро стоит 8 грн, однако вопрос повышения тарифа поднимался уже неоднократно.

По расчетам специалистов, себестоимость перевозки одного пассажира сегодня превышает 40 грн, что в пять раз больше действующей цены билета. Почему возникла такая разница, от чего зависят тарифы и стоит ли ожидать подорожания — об этом мы подробно говорили с транспортным экспертом в нашем материале здесь.

Если приобрести абонемент на 50 поездок, тариф снижается до 6,50 грн за каждую — это один из самых дешевых проездов в Европе.

Бухарест

Метро столицы Румынии состоит из пяти линий общей протяженностью около 70 км и 63 станций. Оплата осуществляется с помощью магнитных карт. Минимальный тариф — €0,78 за две поездки (то есть около €0,39 за одну). Пассажиры могут приобрести:

10 поездок — €2,95;

62 поездки — €9,83;

месячный безлимит — €11,80.

София

Болгарская столица имеет метро с четырьмя линиями и сетью около 52 км. Пересадка между ветками без выхода наружу. Стоимость билетов:

разовый — €0,8;

на 60 минут с пересадками — €1,10;

дневной — €2;

трехдневный — около €8.

Для студентов действует льготный месячный проездной за €7,7, а для людей в возрасте от 68 лет — за €5.

Будапешт

Столица Венгрии имеет четыре линии общей протяженностью 38 км и 52 станции. Цена билета зависит от времени его действия: 350 форинтов (≈€0,9) за 80 минут (или 120 минут ночью). При покупке у водителя — 450 форинтов (≈€1,16).

Проездные стоят:

24 часа — 1 650 форинтов (€4,25);

72 часа — 4 150 форинтов (€10,7);

недельный — 4 950 форинтов (≈€13).

Варшава

В польской столице метро имеет две линии и 39 станций общей протяженностью более 41 км. Тарифы:

20 минут — 4,40 злотых (≈€1);

75 минут — €1,7;

90 минут — €1,8;

день — €5,7;

неделя — €8,5;

месяц — €26.

Пенсионеры и студенты пользуются 50% скидкой.

Прага

В чешской столице действуют три линии метро с 61 станцией, общей протяженностью более 65 км. Билеты действительны для всех видов городского транспорта.

Тарифы:

30 минут — €1,4;

90 минут — €1,9;

1 день — €5;

3 дня — €14.

Для детей 6–15 лет действует скидка 50%.

Мадрид

Мадридское метро — одно из крупнейших в Европе: 16 линий, 326 станций, более 300 км путей.

Цена билета зависит от тарифной зоны:

до 5 остановок — €1,5;

до 10 остановок — €2.

Существуют универсальные билеты:

на все зоны — €3;

с поездкой в аэропорт — €6;

на 10 поездок — €12,20-18,30 в зависимости от зон.

Туристические абонементы — от €8,4 за день.

Рим

Итальянская столица имеет три линии метро длиной около 60 км и 74 станции. Разовый билет стоит €1,5 и действителен в течение 100 минут, включая пересадки на другой транспорт. Абонементы:

24 часа — €7;

48 часов — €12,5;

72 часа — €18.

Берлин

Метро немецкой столицы — одно из старейших в Европе, открытое еще в 1902 году. Сегодня это девять линий, 175 станций и 155 км путей. Билет на три остановки стоит €2, дневной — €9,50, недельный — €39. Есть также групповой билет (до пяти человек) — €29. Дети до шести лет ездят бесплатно.

Вена

Австрийская столица имеет пять линий метро, 109 станций и 83 км путей. Разовый билет стоит €2,40, дневной — €5,80.

Проездные:

24 часа — €8;

48 часов — €14,10;

72 часа — €17,10;

неделя — €17,10;

месяц — €51.

Дети до шести лет пользуются транспортом бесплатно.

Брюссель

Метро бельгийской столицы имеет четыре линии общей протяженностью 50 км и 59 станций. Разовая поездка стоит €2,60, а дневной билет — €8. Дети до шести лет ездят бесплатно при условии, что их сопровождает взрослый с билетом.

Лондон

Лондонский метрополитен — крупнейший в Европе: 13 линий, 270 станций, 402 км. Из-за большой протяженности и разделения на транспортные зоны тарифы здесь самые высокие: разовая поездка — от €3,30 до €7 в зависимости от маршрута. Проездные:

день — €7,5-20;

неделя — €38-98, в зависимости от зоны.

