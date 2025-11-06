Сколько стоит проезд в метро в столицах ЕС в 2025 году: где дороже всего
В крупных городах Европы метро остается самым удобным способом добраться до нужной точки — это быстрее, без пробок и с фиксированным графиком.
Однако цены на проезд в метро в странах ЕС различаются — все зависит от местной транспортной политики и уровня жизни.
О том, сколько стоит проезд в метро в столицах ЕС в 2025 году, читайте в нашем материале.
Сколько стоит проезд в метро в ЕС
Стоимость проезда в киевском метро
Украинская столица имеет три линии метро, охватывающие 52 станции общей протяженностью около 70 км. Сейчас проезд в киевском метро стоит 8 грн, однако вопрос повышения тарифа поднимался уже неоднократно.
По расчетам специалистов, себестоимость перевозки одного пассажира сегодня превышает 40 грн, что в пять раз больше действующей цены билета. Почему возникла такая разница, от чего зависят тарифы и стоит ли ожидать подорожания — об этом мы подробно говорили с транспортным экспертом в нашем материале здесь.
Если приобрести абонемент на 50 поездок, тариф снижается до 6,50 грн за каждую — это один из самых дешевых проездов в Европе.
Бухарест
Метро столицы Румынии состоит из пяти линий общей протяженностью около 70 км и 63 станций. Оплата осуществляется с помощью магнитных карт. Минимальный тариф — €0,78 за две поездки (то есть около €0,39 за одну). Пассажиры могут приобрести:
- 10 поездок — €2,95;
- 62 поездки — €9,83;
- месячный безлимит — €11,80.
София
Болгарская столица имеет метро с четырьмя линиями и сетью около 52 км. Пересадка между ветками без выхода наружу. Стоимость билетов:
- разовый — €0,8;
- на 60 минут с пересадками — €1,10;
- дневной — €2;
- трехдневный — около €8.
Для студентов действует льготный месячный проездной за €7,7, а для людей в возрасте от 68 лет — за €5.
Будапешт
Столица Венгрии имеет четыре линии общей протяженностью 38 км и 52 станции. Цена билета зависит от времени его действия: 350 форинтов (≈€0,9) за 80 минут (или 120 минут ночью). При покупке у водителя — 450 форинтов (≈€1,16).
Проездные стоят:
- 24 часа — 1 650 форинтов (€4,25);
- 72 часа — 4 150 форинтов (€10,7);
- недельный — 4 950 форинтов (≈€13).
Варшава
В польской столице метро имеет две линии и 39 станций общей протяженностью более 41 км. Тарифы:
- 20 минут — 4,40 злотых (≈€1);
- 75 минут — €1,7;
- 90 минут — €1,8;
- день — €5,7;
- неделя — €8,5;
- месяц — €26.
Пенсионеры и студенты пользуются 50% скидкой.
Прага
В чешской столице действуют три линии метро с 61 станцией, общей протяженностью более 65 км. Билеты действительны для всех видов городского транспорта.
Тарифы:
- 30 минут — €1,4;
- 90 минут — €1,9;
- 1 день — €5;
- 3 дня — €14.
Для детей 6–15 лет действует скидка 50%.
Мадрид
Мадридское метро — одно из крупнейших в Европе: 16 линий, 326 станций, более 300 км путей.
Цена билета зависит от тарифной зоны:
- до 5 остановок — €1,5;
- до 10 остановок — €2.
Существуют универсальные билеты:
- на все зоны — €3;
- с поездкой в аэропорт — €6;
- на 10 поездок — €12,20-18,30 в зависимости от зон.
Туристические абонементы — от €8,4 за день.
Рим
Итальянская столица имеет три линии метро длиной около 60 км и 74 станции. Разовый билет стоит €1,5 и действителен в течение 100 минут, включая пересадки на другой транспорт. Абонементы:
- 24 часа — €7;
- 48 часов — €12,5;
- 72 часа — €18.
Берлин
Метро немецкой столицы — одно из старейших в Европе, открытое еще в 1902 году. Сегодня это девять линий, 175 станций и 155 км путей. Билет на три остановки стоит €2, дневной — €9,50, недельный — €39. Есть также групповой билет (до пяти человек) — €29. Дети до шести лет ездят бесплатно.
Вена
Австрийская столица имеет пять линий метро, 109 станций и 83 км путей. Разовый билет стоит €2,40, дневной — €5,80.
Проездные:
- 24 часа — €8;
- 48 часов — €14,10;
- 72 часа — €17,10;
- неделя — €17,10;
- месяц — €51.
Дети до шести лет пользуются транспортом бесплатно.
Брюссель
Метро бельгийской столицы имеет четыре линии общей протяженностью 50 км и 59 станций. Разовая поездка стоит €2,60, а дневной билет — €8. Дети до шести лет ездят бесплатно при условии, что их сопровождает взрослый с билетом.
Лондон
Лондонский метрополитен — крупнейший в Европе: 13 линий, 270 станций, 402 км. Из-за большой протяженности и разделения на транспортные зоны тарифы здесь самые высокие: разовая поездка — от €3,30 до €7 в зависимости от маршрута. Проездные:
- день — €7,5-20;
- неделя — €38-98, в зависимости от зоны.