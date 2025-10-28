Людей, которые путешествуют в Харьков или планируют посетить город, интересует, как работает метро. Факты ICTV расскажут, какой график работы харьковского метрополитена.

До скольких часов работает метро в Харькове — график

С 15 января 2025 года на всех линиях Харьковского метрополитена действует обновленное расписание движения поездов. Как сообщает предприятие, изменения введены по просьбе пассажиров для улучшения удобства передвижения.

В частности, усовершенствована согласованность прибытия и отправления поездов на пересадочных станциях Держпром-Университет между Алексеевской и Салтовской линиями, чтобы обеспечить более быстрые и удобные пересадки.

Метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют по всем станциям в среднем каждые 10 минут. После 20:00 интервал между поездами постепенно увеличивается — сначала до 15 минут, а затем до 20-25 минут.

В выходные дни интервал движения составляет около 20 минут. Проезд для пассажиров остается бесплатным.

Работает ли метро в Харькове во время воздушной тревоги

Харьковский метрополитен сообщает, что во время действия комендантского часа двери станций открываются каждый раз после объявления воздушной тревоги. В случае, если отбой воздушной тревоги прозвучит уже во время комендантского часа, граждане могут оставаться на ночь в помещениях метрополитена.

В первую очередь пассажиров размещают в вестибюлях станций. Только после их полного заполнения людей переводят на платформы. Такой порядок обусловлен проведением в ночное время необходимых технологических работ, поэтому не всегда есть возможность сразу обеспечить доступ к платформам.

Метрополитен подчеркивает, что укрытие в вестибюлях так же безопасно, как и на платформах.

Кроме того, жителям напоминают: в период действия военного положения при себе обязательно следует иметь документы, удостоверяющие личность.

Харьковский метрополитен призывает с пониманием относиться к ситуации и уверяет, что его работники круглосуточно делают все возможное для обеспечения безопасности граждан.

