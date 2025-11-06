У великих містах Європи метро залишається найзручнішим способом дістатися до потрібної точки, адже це швидше, без заторів і з фіксованим графіком.

Проте ціни на проїзд у метро у країнах ЄС різняться — усе залежить від місцевої транспортної політики та рівня життя.

Про те, скільки коштує проїзд у метро у столицях ЄС у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує проїзд у метро у ЄС

Вартість проїзду у київському метро

Українська столиця має три лінії метро, що охоплюють 52 станції загальною довжиною близько 70 км. Наразі проїзд у київському метро коштує 8 грн, однак питання підвищення тарифу порушувалося вже неодноразово.

За розрахунками фахівців, собівартість перевезення одного пасажира сьогодні перевищує 40 грн, що у п’ять разів більше за чинну ціну квитка. Чому така різниця виникла, від чого залежать тарифи та чи варто очікувати подорожчання — про це ми детально говорили з транспортним експертом у нашому матеріалі тут.

Якщо придбати абонемент на 50 поїздок, тариф знижується до 6,50 грн за кожну — це один із найдешевших проїздів у Європі.

Бухарест

Метро столиці Румунії складається з п’яти ліній загальною протяжністю близько 70 км та 63 станцій. Оплата здійснюється за допомогою магнітних карт. Мінімальний тариф — €0,78 за дві поїздки (тобто близько €0,39 за одну).

Пасажири можуть придбати:

10 поїздок — €2,95;

62 поїздки — €9,83;

місячний безліміт — €11,80.

Софія

Болгарська столиця має метро з чотирма лініями та мережею близько 52 км. Пересадка між гілками без виходу назовні. Вартість квитків:

разовий — €0,8;

на 60 хвилин із пересадками — €1,10;

денний — €2;

триденний — ≈€8.

Для студентів діє пільговий місячний проїзний за €7,7, а для людей віком від 68 років — за €5.



Будапешт

Столиця Угорщини має чотири лінії загальною довжиною 38 км і 52 станції. Ціна квитка залежить від часу його дії: 350 форинтів (≈€0,9) за 80 хвилин (або 120 хвилин уночі). При купівлі у водія — 450 форинтів (≈€1,16). Проїзні коштують:

24 години — 1 650 форинтів (€4,25);

72 години — 4 150 форинтів (€10,7);

тижневий — 4 950 форинтів (≈€13).



Варшава

У польській столиці метро має дві лінії й 39 станцій загальною довжиною понад 41 км. Тарифи:

20 хвилин — 4,40 злотих (≈€1);

75 хвилин — €1,7;

90 хвилин — €1,8;

день — €5,7;

тиждень — €8,5;

місяць — €26.

Пенсіонери та студенти користуються 50% знижкою.

Прага

У чеській столиці діє три лінії метро з 61 станцією, загальною протяжністю понад 65 км. Квитки дійсні для всіх видів міського транспорту.

Тарифи:

30 хвилин — €1,4;

90 хвилин — €1,9;

1 день — €5;

3 дні — €14.



Для дітей 6-15 років діє знижка 50%.

Мадрид

Мадридське метро — одне з найбільших у Європі: 16 ліній, 326 станцій, понад 300 км колій.

Ціна квитка залежить від тарифної зони:

до п’яти зупинок — €1,5;

до 10 зупинок — €2.

Існують універсальні квитки:

на всі зони — €3;

з поїздкою до аеропорту — €6;

на 10 поїздок — €12,20-18,30 залежно від зон.

Туристичні абонементи — від €8,4 за день.

Рим

Італійська столиця має три лінії метро довжиною близько 60 км і 74 станції. Разовий квиток коштує €1,5 і дійсний протягом 100 хвилин, включно з пересадками на інший транспорт. Абонементи:

24 години — €7;

48 годин — €12,5;

72 години — €18.

Берлін

Метро німецької столиці — одне з найстаріших у Європі, відкрите ще 1902 року. Сьогодні це дев’ять ліній, 175 станцій і 155 км колій. Квиток на три зупинки коштує €2, денний — €9,50, тижневий — €39. Є також груповий квиток (до п’яти осіб) — €29. Діти до шести років їздять безкоштовно.

Відень

Австрійська столиця має п’ять ліній метро, 109 станцій і 83 км шляхів. Разовий квиток коштує €2,40, денний — €5,80. Проїзні:

24 години — €8;

48 годин — €14,10

72 години — €17,10

тиждень — €17,10;

місяць — €51.

Діти до шести років користуються транспортом безоплатно.



Брюссель

Метро бельгійської столиці має чотири лінії загальною довжиною 50 км і 59 станцій. Разова поїздка коштує €2,60, а денний квиток — €8. Діти до шести років їздять безкоштовно за умови, що їх супроводжує дорослий із квитком.

Лондон

Лондонський метрополітен — найбільший у Європі: 13 ліній, 270 станцій, 402 км. Через велику протяжність і поділ на транспортні зони тарифи тут найвищі: разова поїздка — від €3,30 до €7 залежно від маршруту. Проїзні:

день — €7,5-20;

тиждень — €38-98, залежно від зони.

