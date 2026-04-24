В настоящее время ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, поэтому мировые компании вынуждены перестраивать логистические цепочки и менять маршруты поставок.

Это уже влияет на глобальную торговлю, в частности на стоимость транспортировки энергоресурсов, нагрузку на альтернативные морские пути и рост цен на прохождение ключевых судоходных каналов.

Что происходит с ценами на прохождение Панамского канала, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Почему выросли цены на прохождение Панамского канала

Из-за изменений в мировой логистике стоимость прохода судов через Панамский канал поднялась до рекордных уровней. Как сообщает Financial Times, это связано с войной в Иране и фактической блокировкой Ормузского пролива, из-за чего компании вынуждены перестраивать маршруты поставок энергоресурсов.

Из-за этого спрос на транзит резко вырос, особенно со стороны азиатских компаний, которые ищут новые пути для доставки нефти, топлива и других грузов.

Одной из главных причин подорожания стало резкое увеличение количества заявок на прохождение канала. По данным издания, ежедневные аукционы сейчас получают в пять раз больше заявок, чем это было до начала конфликта.

Средняя стоимость прохождения Панамским каналом, в частности через шлюзы типа Panamax, в настоящее время составляет около $837 500. При этом именно такие шлюзы используют примерно 70% судов, проходящих по каналу.

В компании Argus объясняют, что такая ситуация возникла из-за изменения направлений поставок, ведь азиатские покупатели все чаще ориентируются на поставки с побережья Мексиканского залива США, в частности на нефть, топливо и сухие грузы, такие как уголь.

Как повлияла война в Иране на цены на транзит через Панамский канал

После начала войны с Ираном и ограничения судоходства через Ормузский пролив цены на аукционах выросли почти в 10 раз. Дополнительное давление создает увеличение объемов экспорта американских энергоресурсов в Азию именно через Панамский канал, который остается самым коротким маршрутом между этими регионами.

На этом фоне возросла и нагрузка на сам канал. Время ожидания для танкеров увеличилось до четырех дней, и это самый высокий показатель за последние шесть недель.

Цены на проход через Панамский канал: сколько платят компании

От чего зависит стоимость прохода через Панамский канал:

Чтобы избежать очередей, часть компаний вынуждена платить значительные суммы за приоритетный проход. В апреле цена на отдельных аукционах для крупнейших шлюзов достигала $4 млн.

В то же время крупные судоходные компании, в частности контейнерные перевозчики и операторы перевозок сжиженного газа, обычно бронируют транзит заранее. Они пользуются фиксированными тарифами, которые значительно ниже тех, что формируются на аукционах.

Однако до 30% трафика канала не имеют таких бронирований и вынуждены ежедневно конкурировать за проход, что и подталкивает цены вверх.

Что происходит вокруг Ормузского пролива

Великобритания и Франция инициировали создание международной коалиции, призванной восстановить судоходство в Ормузском проливе. Он остается фактически закрытым уже около двух месяцев.

Ожидается, что военные представители более 30 стран обсудят в Лондоне возможности координации действий и потенциальное развертывание сил в регионе, чтобы стабилизировать ситуацию на одном из ключевых морских маршрутов мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.