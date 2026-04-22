Вооруженные силы США существенно истощили запасы ракет во время войны с Ираном, что создает риск дефицита боеприпасов в случае возможного нового конфликта в ближайшие годы.

Об этом сообщает CNN.

По информации экспертов и трех источников, знакомых с результатами недавних внутренних оценок запасов Министерства обороны США, за последние семь недель войны американские военные использовали не менее 45% запасов высокоточных ракет.

В частности, было израсходовано не менее половины запасов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических целей, и почти 50% ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot, говорится в новом анализе Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как отмечают источники, знакомые с оценкой, эти показатели согласуются с засекреченными данными Пентагона об американских запасах.

Ранее в этом году Министерство обороны США заключило ряд контрактов, направленных на расширение производства ракет.

Однако, по оценкам экспертов CSIS и источников, сроки поставки для восстановления этих систем составляют от трех до пяти лет даже при условии наращивания производства.

В краткосрочной перспективе у США, вероятно, есть достаточный запас бомб и ракет для продолжения боевых действий против Ирана при любом развитии событий, если шаткое перемирие не сохранится.

Остатки критически важных боеприпасов уже не позволяют эффективно противостоять почти равному противнику, такому как Китай.

По выводам аналитиков CSIS, для восстановления запасов до довоенного уровня потребуются годы.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США предупредили отдельные европейские государства о возможных задержках в поставках ранее заказанного вооружения. Причиной называется растущая нагрузка на американские запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Reuters также отмечает, что война в регионе дополнительно истощает запасы США, которые уже сократились после многомиллиардной военной помощи Украине и поддержки Израиля.

Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявлял, что война в Иране может повлиять на уровень поддержки Украины, в частности на поставки ракет для Patriot, которые имеют критически важное значение для противовоздушной обороны.

