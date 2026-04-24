Наразі ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою, тому світові компанії змушені перебудовувати логістичні ланцюги та змінювати маршрути постачання.

Це вже впливає на глобальну торгівлю, зокрема на вартість транспортування енергоресурсів, навантаження на альтернативні морські шляхи та зростання цін на проходження ключових судноплавних каналів.

Чому зросли ціни на проходження Панамського каналу

Через зміни у світовій логістиці вартість проходу суден через Панамський канал піднялася до рекордних рівнів. Як повідомляє Financial Times, це пов’язано з війною в Ірані та фактичним блокуванням Ормузької протоки, через що компанії змушені перебудовувати маршрути постачання енергоресурсів.

Через це попит на транзит різко зріс, особливо з боку азійських компаній, які шукають нові шляхи для доставлення нафти, пального та інших вантажів.

Однією з головних причин подорожчання стало різке збільшення кількості заявок на проходження каналу. За даними видання, щоденні аукціони зараз отримують у п’ять разів більше заявок, ніж це було до початку конфлікту.

Середня вартість проходження Панамським каналом, зокрема через шлюзи типу Panamax, наразі становить близько $837 500. При цьому саме такі шлюзи використовують приблизно 70% суден, що проходять каналом.

У компанії Argus пояснюють, що така ситуація виникла через зміну напрямків постачання, адже азійські покупці дедалі частіше орієнтуються на постачання з узбережжя Мексиканської затоки США, зокрема на нафту, паливо та сухі вантажі, як-от вугілля.

Як вплинула війна в Ірані на ціни на транзит через Панамський канал

Після початку війни з Іраном і обмеження судноплавства через Ормузьку протоку ціни на аукціонах зросли майже в 10 разів. Додатковий тиск створює збільшення обсягів експорту американських енергоресурсів до Азії саме через Панамський канал, який залишається найкоротшим маршрутом між цими регіонами.

На цьому тлі зросло і навантаження на сам канал. Час очікування для танкерів збільшився до чотирьох днів, і це найвищий показник за останні шість тижнів.

Ціни на прохід Панамським каналом: скільки платять компанії

Від чого залежить вартість на прохід Панамським каналом:

Щоб уникнути черг, частина компаній змушена платити значні суми за пріоритетний прохід. У квітні ціна на окремих аукціонах для найбільших шлюзів сягала $4 млн.

Водночас великі судноплавні компанії, зокрема контейнерні перевізники та оператори перевезень скрапленого газу, зазвичай бронюють транзит заздалегідь. Вони користуються фіксованими тарифами, які значно нижчі за ті, що формуються на аукціонах.

Однак до 30% трафіку каналу не мають таких бронювань і змушені щодня конкурувати за прохід, що й підштовхує ціни вгору.

Що відбувається навколо Ормузької протоки

Велика Британія та Франція ініціювали створення міжнародної коаліції, яка має відновити судноплавство в Ормузькій протоці. Вона залишається фактично закритою вже близько двох місяців.

Очікується, що військові представники понад 30 країн обговорять у Лондоні можливості координації дій та потенційне розгортання сил у регіоні, щоб стабілізувати ситуацію на одному з ключових морських маршрутів світу.

