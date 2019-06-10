Жители российского города Киселевск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой о политическом убежище.

В Киселевске (РФ) жители обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили его о политическом убежище.

Причиной стали ужасные условия для жизни и катастрофическую экологическую обстановку в регионе.

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В городе проживает более 90 тыс. человек и дома большинства из них находятся возле угольных разрезов.

– Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму, а она у нас такая же длинная, как и в Канаде, не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли, – сказала одна из женщин.

По их словам, жители не могут уехать из города, потому что зарплаты очень маленькие, а жилье ничего не стоит и его никто не купит из-за месторасположения.

Жители уже много раз обращались к властям, отправляли запросы президенту РФ Владимиру Путину, но ответа не было.

К слову, Чехия внесла Украину в список безопасных стран. Теперь украинцы не смогут получить там убежище.