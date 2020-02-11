В России у жительницы Тульской области на столе взорвалась колбаса.
Женщина купила вареную колбасу, чтобы сделать бутерброды. В момент, пока она была на кухне, продукт взорвался и разлетелся.
По предварительным данным, в колбасе содержалось много химии. Если во время производства высыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, при соединении с крахмалом образуется газ между слоями массы, после чего и происходит взрыв.
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Хотела сделать бутерброды: у жительницы России на кухне “взорвалась” колбаса / 3 фотографии
Источник: Бушующий мир
Фото: Бушующий мир
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