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Факты / Мир / Россия

Хотела сделать бутерброды: у жительницы России на кухне “взорвалась” колбаса

В России у жительницы Тульской области на столе взорвалась колбаса.

Женщина купила вареную колбасу, чтобы сделать бутерброды. В момент, пока она была на кухне, продукт взорвался и разлетелся.

По предварительным данным, в колбасе содержалось много химии. Если во время производства высыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, при соединении с крахмалом образуется газ между слоями массы, после чего и происходит взрыв.

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  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
Хотела сделать бутерброды: у жительницы России на кухне “взорвалась” колбаса / 3 фотографии

Источник: Бушующий мир

Фото: Бушующий мир

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