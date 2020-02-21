Китаянку с высокой темературой сняли с поезда Киев – Москва. Вагон отцеплен

В Брянске (РФ) китаянку сняли с поезда Киев – Москва из-за высокой температуры. Вагон, в котором ехала женщина был отцеплен.

Все пассажиры вагоны были помещены на карантин в Брянскую городскую больницу.

– Ее сняли с поезда с температурой 38 градусов. Гражданка Китая отправлена в инфекционную больницу Брянска, – сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

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Трапезникова заявила, что ситуация находится на контроле.

Напомним, 20 февраля было подтверждено 899 новых случаев заражения коронавирусом в Китае. Таким образом количество заболевших в стране возросло до 75,4 тыс. человек.