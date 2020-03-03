Оставил обнаженное тело в чемодане: в РФ осудили убийцу девушки-блогера

33-летнего россиянина Максима Гареева, убившего 24-летнюю Екатерину Семочкину – бьюти-блогера из России, приговорили к девяти годам тюрьмы строгого режима.
28 июля 2019 года полиция обнаружила обнаженное тело девушки в чемодане в ее квартире.
По словам Гареева, он “потерял контроль” из-за того, что Семочкина насмехалась над ним.
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– Я схватил нож на кухне. Она наполовину повернулась, и я ударил ее в шею. Она пыталась сбежать в ванную и запереть дверь. Я вытащил ее из ванной, – рассказал убийца.
Напомним, в Волновахе Донецкой области женщина кирпичом забила до смерти мать.
Источник: Прокуратура Москвы
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