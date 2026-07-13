В состав вновь созданных Объединенных сил быстрого реагирования (ОСБР) войдут самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины, имеющие опыт наступательных действий.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Зачем создали Объединенные силы быстрого реагирования

По словам Лихового, Объединенные силы быстрого реагирования определены как отдельный род сил ВСУ, который будет оперативно реагировать на угрозы и выполнять задачи на важнейших направлениях фронта.

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Их основным назначением будет не постоянное удержание позиций, а быстрое усиление группировок войск, проведение наступательных и контрнаступательных действий, стабилизация обстановки и захват важных рубежей и объектов.

В Генштабе подчеркивают, что именно эти мобильные силы должны стать одним из ключевых элементов усиления наступательного потенциала украинской армии.

Какие подразделения войдут в состав ОСШР

В состав нового рода сил планируют включить командование, отдельные штурмовые бригады, полки и батальоны, подразделения беспилотных систем, артиллерию, а также необходимые подразделения обеспечения, поддержки и обслуживания.

Как отметил Лиховой, основу Объединенных сил быстрого реагирования составят воинские части, которые уже выполняют боевые задачи.

— Речь идет об объединении в единый род сил самых боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий, — пояснил пресс-секретарь Генштаба.

По его словам, это позволит создать качественно новый инструмент быстрого реагирования, повысить уровень подготовки к высокоинтенсивным боевым действиям, сформировать резервы, обеспечить добровольный отбор самых мотивированных военнослужащих, а также развивать собственные традиции и военную идентичность нового рода сил.

Особое внимание будет уделяться интеграции штурмовых подразделений, артиллерии, беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов в единую систему управления, что, по оценке Генштаба, должно повысить эффективность боевых действий и поможет сохранить жизни украинских военных.

На днях президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной трансформации штурмовых войск и подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.

По словам главы государства, необходимость реформы связана с проблемами, накопившимися в штурмовых войсках, прежде всего в вопросах отношения к личному составу.

Источник : Укринформ

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