Антимонопольный регулятор в Польше UOKiK возбудил дело против Газпрома из-за игнорирования российской стороной требования предоставить документы для антимонопольного расследования в отношении Северного потока-2.

Польша грозит взыскать с российской компании штраф в размере до €50 млн.

Обвинения UOKiK из-за строительства Северного потока-2

В 2018 году антимонопольный регулятор предъявил шести компаниям Газпром, Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall обвинения в финансировании строительства Северного потока-2. В UOKiK заявили, что компании не имели необходимого юридического разрешения на работы.

В 2020 году UOKiK потребовал от Газпрома предоставить для расследования контракты с остальными компаниями, которые брали участие в проекте Северного потока-2. Российская сторона несколько раз игнорировала требование.

Ранее UOKiK по такому же делу была оштрафована Engie Energy.

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Северный поток-2 на паузе

20 декабря 2019 года США приняли санкции против компании Allseas, которая укладывала трубы Северного потока-2. Таким образом строительство газопровода остановилось на 93% от завершения.

Россия заявила, что закончит проект своими силами. Сейчас Газпром модернизирует многоцелевое строительное судно Академик Черский, которое было приобретено в 2015 году.

США уже рассматривают возможность введения новых санкций против Северного потока-2.

Источник: UOKiK