В Кремле знают об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков пообещал помощь в эвакуации Алексея Навального на лечение в зарубежную клинику, если поступит такое обращение.
По его словам, в Кремле проинформированы, что оппозиционер находится в больнице в тяжелом состоянии.
Он отметил, что для лечения политика привлечены лучшие медицинские специалисты.
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Песков заявил, что Путину отдельно не докладывали об этом, но он получает такую информацию во время мониторинга прессы.
Пресс-секретарь добавил, если подтвердится информация об отравлении Навального, то будет проведено расследование.
Пресс-секретарь Навального заявил, что к политику не пускают его врача из Москвы.
— Лучшие врачи и методы телемедицины, говорит Песков. Я не знаю, какие здесь врачи, но это станция скорой помощи, тут нет и близко оборудования для исследования токсинов, которыми могли отравить Алексея. А его врача из Москвы к нему не пускают, — сказал он.
Отравление Навального
20 августа Алексей Навальный был госпитализирован с отравлением. Политик находился в самолете Томск – Москва, поэтому была совершена экстренная посадка.
Оппозиционеру стало плохо после того, как он выпил чай в аэропорту.
Навальный находится у коме, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Источник: Интерфакс