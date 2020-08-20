В Кремле знают об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пообещал помощь в эвакуации Алексея Навального на лечение в зарубежную клинику, если поступит такое обращение.

По его словам, в Кремле проинформированы, что оппозиционер находится в больнице в тяжелом состоянии.

Он отметил, что для лечения политика привлечены лучшие медицинские специалисты.

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Песков заявил, что Путину отдельно не докладывали об этом, но он получает такую информацию во время мониторинга прессы.

Пресс-секретарь добавил, если подтвердится информация об отравлении Навального, то будет проведено расследование.

Пресс-секретарь Навального заявил, что к политику не пускают его врача из Москвы.

— Лучшие врачи и методы телемедицины, говорит Песков. Я не знаю, какие здесь врачи, но это станция скорой помощи, тут нет и близко оборудования для исследования токсинов, которыми могли отравить Алексея. А его врача из Москвы к нему не пускают, — сказал он.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный был госпитализирован с отравлением. Политик находился в самолете Томск – Москва, поэтому была совершена экстренная посадка.

Оппозиционеру стало плохо после того, как он выпил чай в аэропорту.

Навальный находится у коме, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Интерфакс