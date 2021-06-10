В России организации Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы оппозиционного политика Алексея Навального признали экстремистскими.

Согласно решению Московского городского суда, всем этим структурам запрещено распространять любую информацию, выполнять финансовые операции, а также принимать участие в выборах и организовывать акции.

Несмотря на то, что решение суда должно вступить в силу через 30 дней, ликвидировать организации должны немедленно. Их имущество, которое останется после выплат кредиторам, передадут в государственную собственность.

Однако правозащитники заявили, что планируют обжаловать решение суда сначала в России, а, в случае необходимости, даже в Европейском суде по правам человека.

Реакция Навального

Сам российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в колонии. Но на его официальной странице в Facebook появилась реакция на решение суда, которое, с юридической точки зрения, называют “посмешищем”.

Ведь все материалы дела объявили государственной тайной, а сам процесс рассмотрения был закрыт.

— Мы — не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся, — отметили в заявлении.

Реакция США

В Госдепартаменте США уже осудили решение отметив, что такими действиями власть России усиливает репрессии против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ. Они требуют прекратить репрессии против Алексея Навального и его команды.

Также в Госдепе напомнили, что сам оппозиционер, состояние здоровья которого ухудшается, до сих пор находится в тюрьме по политически сфабрикованным основаниям.

— Из-за этого решения сотрудникам, волонтерам и тысячам сторонников Алексея Навального грозит уголовное преследование и заключение. Оно еще больше ограничивает возможности оппозиционных кандидатов попасть в избирательные бюллетени на сентябрьских выборах в Госдуму. Своими действиями Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений, — заявили в Госдепе.

Дело Навального

В феврале этого года суд вынес приговор Алексею Навальному по делу об Ив Роше, который предусматривает, что политик будет находиться за решеткой до августа 2023 года.

Мировое сообщество осудило это решение. Так, США заявили, что внимательно следят за развитием событий в деле оппозиционера и готовы оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям.

В то же время Парламентская ассамблея Совета Европы официально утвердила резолюцию по делу Алексея Навального.

В документе указано, что его отравление в августе прошлого года веществом Новичок было спланированным. Причастным к этому резолюция определила власть Кремля.

Источник: Госдеп США, Meduza

Фото: Алексей Навальный