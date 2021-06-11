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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Вышел в защиту свободы слова: на Красной площади активист выстрелил себе в голову

Вышел в защиту свободы слова: на Красной площади активист выстрелил себе в голову

Скандальный российский акционист Павел Крысевич выстрелил себе в голову в центре Красной площади в Москве.

Имитируя самоубийство, он выразил свой протест против ущемления свободы слова в России.

Установлено, что активист выстрелил из пистолета Р-411 шумовым патроном, в результате чего получил серьезные ожоги лица.

Уже через считанные секунды после выстрела Павла Крисевичу задержали полицейские.

Перед акцией мужчина успел произнести манифест: На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевской завесой последуют выстрелы.

Известно, что акциониста доставили в ближайшее отделение.

Взрыв под стенами ФСБ

В декабре прошлого года под стенами ФСБ РФ подорвался смертник, за считанные секунды до теракта он выкрикнул Аллаху Акбар.

Инцидент произошел в Карачаево-Черкесской Республике.

Местные СМИ установили, что погибший мужчина активно делился экстремистскими взглядами в своих соцсетях.

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