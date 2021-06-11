Вышел в защиту свободы слова: на Красной площади активист выстрелил себе в голову

Скандальный российский акционист Павел Крысевич выстрелил себе в голову в центре Красной площади в Москве.
Имитируя самоубийство, он выразил свой протест против ущемления свободы слова в России.
Установлено, что активист выстрелил из пистолета Р-411 шумовым патроном, в результате чего получил серьезные ожоги лица.
Уже через считанные секунды после выстрела Павла Крисевичу задержали полицейские.
Перед акцией мужчина успел произнести манифест: На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевской завесой последуют выстрелы.
Известно, что акциониста доставили в ближайшее отделение.
Взрыв под стенами ФСБ
В декабре прошлого года под стенами ФСБ РФ подорвался смертник, за считанные секунды до теракта он выкрикнул Аллаху Акбар.
Инцидент произошел в Карачаево-Черкесской Республике.
Местные СМИ установили, что погибший мужчина активно делился экстремистскими взглядами в своих соцсетях.