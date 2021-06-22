Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

ЕС может ужесточить экономические санкции против России — глава МИД Польши

Збігнев Рау - голова МЗС Польщі

Европейский Союз может усилить санкции против Российской Федерации. Экономические ограничения против РФ продолжат, поскольку поведение власти не изменилось. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

— С российской стороны ничего не изменилось, поэтому смягчение, безусловно, не является вариантом …

По мнению Рау, Евросоюз должен придерживаться руководящих принципов в отношении России, один из которых — соблюдение Минских договоренностей.

— Когда дело касается позиции Польши, мы всегда подчеркиваем, что, оценивая политику России, нам следует начинать с уважения прав человека и положения гражданского общества в России.

Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что руководители европейских МИД призывают не рассматривать вопрос кризиса в Беларуси отдельно от России. По мнению Рау, связь с российской политикой является ключом к пониманию проблем Беларуси.

Совет ЕС продлил санкции против России

Недавно Совет ЕС продлил на год санкции против России, связанные с аннексией Крыма. Пока ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2022 года.

Пакет санкций запрещает импорт товаров в европейские страны с полуострова, а также экспорт технологий в некоторых сферах.

Источник: Polskie Radio

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка