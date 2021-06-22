Европейский Союз может усилить санкции против Российской Федерации. Экономические ограничения против РФ продолжат, поскольку поведение власти не изменилось. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

— С российской стороны ничего не изменилось, поэтому смягчение, безусловно, не является вариантом …

По мнению Рау, Евросоюз должен придерживаться руководящих принципов в отношении России, один из которых — соблюдение Минских договоренностей.

— Когда дело касается позиции Польши, мы всегда подчеркиваем, что, оценивая политику России, нам следует начинать с уважения прав человека и положения гражданского общества в России.

Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что руководители европейских МИД призывают не рассматривать вопрос кризиса в Беларуси отдельно от России. По мнению Рау, связь с российской политикой является ключом к пониманию проблем Беларуси.

Совет ЕС продлил санкции против России

Недавно Совет ЕС продлил на год санкции против России, связанные с аннексией Крыма. Пока ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2022 года.

Пакет санкций запрещает импорт товаров в европейские страны с полуострова, а также экспорт технологий в некоторых сферах.

Источник: Polskie Radio