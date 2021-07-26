Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Согласно реестру ведомства, понятно, что блокирование сайта было выполнено по решению Генпрокуратуры.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о закрытом к нему доступе на основании закона РФ об информации.

Заблокировали сайты и других оппозиционеров — Любви Соболь и Леонида Волкова, а также профсоюза Альянс врачей. Эта организация признана иностранным агентом в РФ. В целом, по словам Волкова, оказались заблокированными 49 сайтов, имеющих отношение к оппозиционной деятельности Навального.

В июне Мосгорсуд признал экстремистскими основанные Навальным такие структуры, как Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Эти организации также признаны в России теми, что осуществляют функции иностранного агента.

Команда Навального закрыла 39 штабов в разных городах страны. Многие сотрудники этих структур выехали из страны, некоторые экс-координаторы штабов стали фигурантами уголовных дел.

Согласно решению Московского городского суда, всем этим структурам запрещено распространять любую информацию, выполнять финансовые операции, а также принимать участие в выборах и организовывать акции.

Нескольких соратников Навального, в том числе бывшего главу его московского штаба Олега Степанова, пресс-секретаря Киру Ярмыш и юриста Любовь Соболь обвинили в так называемом санитарном деле. Оно было возбуждено после митинга 23 января 2021 года.

Сам российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в колонии. Но на его официальной странице в Facebook появилась реакция на решение суда, которое, с юридической точки зрения, называют посмешищем.

Ведь все материалы дела объявили государственной тайной, а сам процесс рассмотрения был закрытым.