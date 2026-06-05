В ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину двумя корректируемыми авиационными ракетами и ударными и имитационными беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 июня: что известно

По данным воздушных сил, ночная атака на Украину началась с 18:00 4 июня.

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Россия применила две корректируемые авиационные ракеты Х-59/69 с территории временно оккупированной части Запорожской области, а также 216 ударных БпЛА типа Shahed, в частности реактивных, дронов Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов Бандероль и беспилотников-имитаторов типа Пародия.

Пуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

К отражению ночной атаки на Украину привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 5 июня украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 198 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще в 12 местах.

Корректируемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Одним из городов, который пострадал во время ночной атаки, стал Конотоп на Сумщине.

По данным городского главы Артема Семенихина, около 21:41 российский дрон попал в районе микрорайона Загребелье. В результате удара загорелся частный жилой дом.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем — владельце дома. Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек.

Среди них — трое детей 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

По состоянию на утро 5 июня вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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