Россия применяет против Украины преимущественно недавно изготовленные дроны и ракеты, а большинство вооружений почти сразу после производства отправляется на фронт.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины и эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш).

Почему РФ атакует Украину свежими дронами и ракетами

Сергей Флеш привел пример от 5 июня, когда, по его информации, РФ совершила атаку на Харьков Шахедом, изготовленным буквально несколько дней назад.

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Он объяснил, что по дате производства можно примерно оценить запасы оружия у противника.

– Шахеды обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней назад. То есть Россия атакует нас буквально “буквально с завода”. А вот баллистические ракеты Искандер 9М723 прилетают к нам в 2025 году выпуска. То есть Россия постоянно имеет запас Искандеров не менее 180-250 ракет. Это плохо, – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что Цирконы прилетают в 2026 году выпуска, а ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026), равно как и С400 (РМ48У).

В то же время, Х-59, по его словам, датированы третьим кварталом 2025 года.

– В общем, можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт, – подытожил Флэш.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. В ответ Украина наращивает систему малой ПВО, увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков и расширяет многоуровневую систему защиты неба.

Между тем, в ГУР подсчитали, что РФ может ежемесячно запускать до 100 баллистических ракет, не уменьшая запасов.

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