Сборная Украины по мини-футболу уступила в финале чемпионата Европы-2026 в Словакии сборной Азербайджана.

Матч Украина – Азербайджан завершился со счетом 0:2 в пользу соперника.

Украина – вице-чемпион Евро-2026 по мини-футболу

Украина активно начала матч и уже на пятой минуте могла выйти вперед, но удар Синицына приняла на себя перекладина.

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Впоследствии инициативу перехватил Азербайджан. На седьмой минуте Мирмехди Рзаев после розыгрыша стандарта открыл счет, заставив украинцев впервые на турнире отыгрываться.

До перерыва возможности сравнять счет имели Тихненко, Синицын и Колесников.

Во втором тайме Украина большую часть времени атаковала, но не смогла пробить оборону азербайджанцев. В добавленное время соперник забил второй раз и обеспечил себе победу.

Для сборной Украины по мини-футболу это был первый финал Евро в истории. Ранее сине-желтые никогда не доходили до этой стадии.

До сих пор украинская сборная на чемпионатах Европы по мини-футболу доходила только до четвертьфинала, в частности на домашнем Евро-2018 в Киеве.

Напомним, на пути к финалу Украина заняла первое место в группе С, набрав 7 очков. На стадии 1/8 финала сине-желтые обыграли Португалию (3:1), а в четвертьфинале разгромили Грузию (4:0), а в полуфинале – Венгрию (5:1).

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