Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Лавров избегает встречи в Нормандском формате – Кулеба

Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в Нормандском формате.

Об этом Кулеба сказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, МИД России направил в Германию, Францию ​​и Украину свое видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел.

— Но этот документ написан так, что он не оставляет никаких сомнений, кроме как подтверждения того, что Лавров продолжает избегать этой встречи, — заявил Кулеба.

По его мнению, ситуацию усложняет то, что это происходит на фоне нагнетания российской пропаганды и раскрутки маховика гибридной войны.

12 октября стало известно о встрече в Нормандском формате (представителей МИД четырех стран – Украины, России, Франции и Германии), которую планируют провести в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, а затем отдельно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что встреча представителей четырех государств в Нормандском формате в ближайшие недели не состоится.

Читайте
Будут ассиметричные ответные шаги: Кулеба о риске прекращения транзита газа из РФ

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка