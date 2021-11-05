Лавров избегает встречи в Нормандском формате – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в Нормандском формате.

Об этом Кулеба сказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, МИД России направил в Германию, Францию ​​и Украину свое видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел.

— Но этот документ написан так, что он не оставляет никаких сомнений, кроме как подтверждения того, что Лавров продолжает избегать этой встречи, — заявил Кулеба.

По его мнению, ситуацию усложняет то, что это происходит на фоне нагнетания российской пропаганды и раскрутки маховика гибридной войны.

12 октября стало известно о встрече в Нормандском формате (представителей МИД четырех стран – Украины, России, Франции и Германии), которую планируют провести в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, а затем отдельно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что встреча представителей четырех государств в Нормандском формате в ближайшие недели не состоится.