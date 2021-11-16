Арахамия: Энергетический кризис в Европе – это игра России на деньги

Энергетический кризис, возникший в мире, способствует обогащению Российской Федерации. РФ удалось компенсировать почти все расходы, понесенные во время санкций за последние пять лет.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

— Вообще корни всех этих вещей сейчас кроются именно в деньгах. В этом году Россия благодаря самой большой цене на железную руду в XXI веке заработала кучу денег. Благодаря тому, что почти в десять раз выросла цена газа, которую они фактически и обусловили. Они пытаются продолжить, потому что сейчас сезон активного трейдинга, они поставляют на всю Европу. Для них это вопрос денег, – рассказал Арахамия.

Политик убежден, что речь идет об огромных средствах — триллионах долларов, а Россия намерена заставить европейские страны сертифицировать Северный поток-2.

— По разным оценкам, в этом году Россия компенсировала почти все потери, которые она понесла от санкций за пять лет. Понимаете, какие это деньги? Мы сейчас говорим о триллионах долларов. У них такая игра для того, в частности, чтобы заставить европейские страны сертифицировать Северный поток-2, имея фактически какие-то кулуарные договоренности с Германией, — убежден глава фракции Слуга народа.

Он добавил, что энергетический кризис в мире, в частности, в Европе – это игра Российской Федерации на деньги. По мнению Арахамии, миграционный кризис на польско-белорусской границе и военные действия на Донбассе способствуют этой игре.