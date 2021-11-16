Арахамия: Энергетический кризис в Европе – это игра России на деньги

Энергетический кризис, возникший в мире, способствует обогащению Российской Федерации. РФ удалось компенсировать почти все расходы, понесенные во время санкций за последние пять лет.
Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в программе Свобода слова на телеканале ICTV.
— Вообще корни всех этих вещей сейчас кроются именно в деньгах. В этом году Россия благодаря самой большой цене на железную руду в XXI веке заработала кучу денег. Благодаря тому, что почти в десять раз выросла цена газа, которую они фактически и обусловили.
Они пытаются продолжить, потому что сейчас сезон активного трейдинга, они поставляют на всю Европу. Для них это вопрос денег, – рассказал Арахамия.
Политик убежден, что речь идет об огромных средствах — триллионах долларов, а Россия намерена заставить европейские страны сертифицировать Северный поток-2.
— По разным оценкам, в этом году Россия компенсировала почти все потери, которые она понесла от санкций за пять лет. Понимаете, какие это деньги? Мы сейчас говорим о триллионах долларов.
У них такая игра для того, в частности, чтобы заставить европейские страны сертифицировать Северный поток-2, имея фактически какие-то кулуарные договоренности с Германией, — убежден глава фракции Слуга народа.
Он добавил, что энергетический кризис в мире, в частности, в Европе – это игра Российской Федерации на деньги. По мнению Арахамии, миграционный кризис на польско-белорусской границе и военные действия на Донбассе способствуют этой игре.
— Страны Балтии, Польшу и Великобританию очень не устраивает такое усиление Германии на энергетическом рынке. Но мы должны согласиться, что энергетический кризис, который происходит в мире, в частности, в Европе, в первую очередь — это о деньгах. Мигранты, военные действия, разведорганы – это все фактически способствует этой игре.