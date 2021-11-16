Путин может атаковать Украину из разных направлений — Климкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин может начать атаковать из разных направлений. Ему может понадобиться от двух до четырех месяцев, чтобы быть способным провести масштабную операцию против Украины.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

– Эксперты считают, что Путину нужно от двух до четырех месяцев для того, чтобы быть способным проводить масштабные операции против нас. Это не означает, что российские войска могут спокойно идти по нашей территории. Но это означает, что Путин будет способен атаковать одновременно по нескольким направлениям. Не только с территорий оккупированного Донбасса и Крыма, но и Российской Федерации, — отметил экс-министр.

Климкин отметил, что представители американского правительства выразили обеспокоенность из-за действий Российской Федерации.

– Что на самом деле очень важно понимать? Американцы обращались в Россию с требованием (подчеркиваю, именно требованием) объяснить свои намерения. Я так понимаю, что американцы после этих разговоров еще более озабочены, оценивая то, что делает Россия, – считает он.

Бывший глава МИД Украины подчеркнул, что Российская Федерация продолжает наращивать войска возле границ Украины.