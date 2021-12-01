Не может быть и речи: в РФ отвергли предложение Эрдогана выступить посредником

В МИДе Российской Федерации отвергли предложение президента Турции Реджепа Эрдогана выступить посредником в разрешении конфликта на Донбассе. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что об этом “не может быть и речи”.

Во время брифинга она в очередной раз выразила пропагандистский нарратив о “внутриукраинском конфликте”.

— Ни о какой посреднической роли Турции между РФ и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи, — сказала Захарова.

Она также заявила, что Россия якобы не является одной из сторон конфликта на Донбассе. Захарова добавила, что президент Турции мог бы только попытаться “убедить украинские власти отказаться от агрессивных планов по Донбассу” и “начать выполнять минские договоренности” в диалоге с пророссийскими оккупантами.

В конце ноября Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в разрешении вооруженного конфликта, развязанного Россией против Украины.

По его словам, Турция уже наладила контакты с Киевом и Москвой. Политик подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

В Офисе президента заявление Эрдогана было воспринято положительно. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что это принесет ожидаемый результат, если Россия согласится. А отказ РФ еще раз продемонстрирует ее неуверенность.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина приветствует любые усилия партнеров, которые могут помочь в завершении военного конфликта на Донбассе и возвращении временно неподконтрольных правительству территорий, но при этом Украина остается преданной нормандскому формату.