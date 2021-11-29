Россия на грани: Кулеба предупредил об опасности блокировки нормандских переговоров

Российская Федерация умышленно блокирует переговоры в нормандском формате, наращивает напряженность на границе с Беларусью и пытается убедить Запад прекратить вооружать украинскую армию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ.

По его словам, официальный Киев прикладывает все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта.

— К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, так как это якобы побудит ВСУ попытаться вернуть Донбасс силой. Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе военным путем, — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что для РФ грань между демонстрацией силы и ее применением – очень тонкая.

Дипломат добавил, что сдержать Россию от агрессии могут только два фактора – устойчивость Украины и ее поддержка со стороны партнеров.

Министр резюмировал, что единственная альтернатива дипломатическим переговорам – это война, однако Украина к ней не стремится.

Источник: Zeit

Фото: МИД Украины