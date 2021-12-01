Столтенберг о войсках РФ на границе Украины: НАТО готовится к худшему

НАТО готовится к худшему сценарию развитию событий на российско-украинской границе.
Такое заявление в ходе пресс-конференции в Риге сделал генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
— Ситуация вокруг Украины остается непредсказуемой, из-за чего у НАТО нет никакой уверенности в намерениях России, — отметил он.
Столтенберг выразил обеспокоенность увеличением концентрации российских войск на украинской границе, призвав Москву к снижению напряженности.
Он предупредил РФ о том, что любые действия против государственной целостности и суверенитета Украины будут иметь серьезные последствия.
По его словам, страны-члены НАТО, готовые к диалогу, будут в повышенной военной готовности на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля.
Напомним, неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со Столтенбергом ситуацию на границе Украины.
Переговоры состоялись перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая стартовала 30 ноября.
На мероприятии в Риге глава МИД Германии Хайко Маас призвал к диалогу с Россией и предупредил Москву о серьезных политических и экономических последствиях в случае вторжения в Украину.