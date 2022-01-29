РФ предложила жителям Донбасса служить в своей армии

Российская Федерация предложила жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей служить в своей армии.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Ростовский областной военкомат примет жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, поставит на учет и призовет в армию, — сказал он.

Депутат отметил, что в случае призыва эти граждане будут служить на территории России.

По словам Водолацкого, обеспечение безопасности и защита русскоязычного населения — один из главных вопросов, который обсуждается с жителями неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которых якобы беспокоит перспектива деоккупации этой территории Вооруженными силами Украины.

Напомним, накануне американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что РФ накапливает на границах с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы.

По их мнению, такие действия могут свидетельствовать о дальнейшей подготовке Москвы к полномасштабному вторжению в нашу страну.

При этом они отметили, что сам по себе этот факт еще не говорит о гарантированном наступлении ВС РФ, однако без него вторжение невозможно.