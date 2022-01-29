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Факты / Мир / Россия

РФ накапливает на границе с Украиной запасы крови и медоборудования

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Кров

Российская Федерация накапливает на границах с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы.

Это является очередным доказательством подготовки к полномасштабному вторжению, считают американские чиновники.

По их мнению, действия Кремля имеют решающее значение для определения того, будет ли РФ готова вторгнуться в нашу страну, если президент Владимир Путин примет соответствующее решение.

При этом источники отказываются уточнять, когда именно Вашингтону стало известно об отправке Москвой крови и медоборудования к западной границе. Двух из трех неназванных чиновников уверяют, что это произошло в течение последних недель.

В свою очередь генерал США в отставке Бен Ходжес, работающий в исследовательском институте Центра анализа европейской политики, уверяет, что подобные действия еще не указывает на неизбежность вторжения России на территорию Украины, однако, по его словам, без них атака невозможна.

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Фото: Depositphotos

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