Обвинение, что Украина якобы готовит какие-то вооруженные провокации на Донбассе, является абсолютным нонсенсом.

Об этом 28 января во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Мы последовательно укрепляем нашу оборону. И это правда. Но мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового, – подчеркнул Алексей Резников.

Есть объяснение у министра обороны Украины и относительно некоторого уменьшения количества провокаций со стороны российских оккупационных сил в ОРДЛО в последнее время.

– Наши воины приучили оккупационные силы, что провокации получают отпор, – отметил глава ведомства.

Сейчас же на ритм усиления обороны настраивает то, говорит министр, что уже четыре недели, как действует Закон об основах национального сопротивления, правительством приняты необходимые подзаконные акты, продолжается работа на уровне ведомственных актов, а также то, что первым указом президента в 2022 году стало назначение Юрия Галушкина на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

– Все необходимые подразделения от командования до почти 150 батальонов на уровне районов уже созданы. В приграничных регионах подразделения территориальной обороны уже укомплектованы штатом мирного времени на 70%, — подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, что в течение 26 января и по состоянию на 07.00 27 января в зоне ООС не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

27 января враг дважды нарушил режим прекращения огня. Кроме того, в Луганской области вблизи обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа оккупационных войск.

25 января на Донбассе было пять нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.