Вдоль всей украинской границы находится 140 тыс. российских военных – Резников

Вдоль границ Украины находится 140 тысяч военных вооруженных сил России.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Свободы Слова на ICTV.

— Вдоль всех границ с Украиной – со стороны Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий (Крыма и Донбасса, – Ред.) – находится наземного компонента 119 тыс. воинов (ВС РФ, – Ред.), а если добавить воздушный и морской компонент – будет 140 тысяч. Это 72 батальона группы, из которых 11 находится на территории Беларуси, — заявил министр.

Он добавил, что всего это 72 батальонные группы российских войск, из которых 11 находится на территории Беларуси.

6 февраля Алексей Резников заявил, что на сегодня вероятность значительной эскалации с Россией оценивается как низкая.

Министр также говорил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси – недостаточна для вторжения в Украину.