Путин заявил, что РФ не устраивают обещания о непринятии Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль в ходе переговорного процесса хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в НАТО. Он заявил, что обещание не принимать Украину в Альянс Москву не устраивает.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

— Вот вы сказали отличную фразу: Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что значит говорят? Мы ведь с вами должны понимать, что такое говорят в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще ни на один шаг в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома, – сказал Путин.

По словам Путина, заявления, что Украину в ближайшее время не включат в НАТО, не меняет ситуации в “исторической перспективе” для Кремля.

— Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И сразу говорят, что ее завтра не примут, а примут, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса мирными средствами, – сказал Путин.

Президент России вдобавок заявил, что Москва “надеется, что ее беспокойство будут партнерами услышаны и приняты всерьез”.

Со своей стороны Шольц заявил, что сейчас вопрос расширения НАТО не актуален. Он добавил, что не думает, что он наступит до конца его каденции.

В конце декабря МИД России опубликовал проекты договоров по безопасности с США и НАТО. В списке желаний Кремля было, в частности, нерасширение состава НАТО и требование не включать в Альянс Украину и Грузию.

В ответ на такие “хотелки” Кремля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия имеют право самостоятельно выбирать, в какие альянсы им вступать. А Россия не может диктовать любой стране, каким должен быть этот выбор.