Накануне состоялись переговоры Совета Россия — НАТО. Это второй раунд встреч с представителями РФ, посвященных размещению российской армии на границе с Украиной и ультиматумам Кремля.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что от России не звучало ни обещаний о деэскалации ситуации возле украинских границ, ни каких-либо возражений по поводу такой возможности.

Что же западные СМИ писали по итогам Совета Россия — НАТО?

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман предупредила Россию, что у нее есть два пути: дипломатический или же конфронтация с Западом. В ответ замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО не может придираться к требованиям Москвы.

В список требований Кремля входит отказ Украине от вступления в НАТО. Шерман повторила, что США и другие члены НАТО никогда не согласятся наложить вето на прием Украины, так как военный альянс исповедует политику открытых дверей. Кроме того, цель вступления в НАТО является частью конституции Украины.

Но она сказала, что есть области, в которых можно добиться прогресса, и что Россия должна решить, что она хочет делать дальше.

Венди Шерман назвала проведенную встречу “замечательным выражением силы дипломатии”.

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В среду состоялось первое за более чем два года заседание Совета Россия — НАТО. То, что российская делегация не вышла из переговоров и осталась открытой для будущих дискуссий после того, как ее основные позиции были отвергнуты, было расценено как положительный момент.

Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заместитель госсекретаря США Венди Шерман подтвердила, что некоторые из требований президента Владимира Путина в области безопасности попросту неприемлемы.

По ее словам, НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей.

Поводом для вчерашних переговоров стала обеспокоенность Запада и Киева относительно дислокации российских войск на территории РФ, но вблизи границы с Украиной. Москва всячески отрицает, что у нее есть планы вторжения, и заявляет, что не несет никакой угрозы своему соседу.

По словам Шерман, “эскалация конфликта, мягко говоря, не создает оптимальных условий для дипломатии”.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который председательствовал на встрече, сказал, что представители стран НАТО и России заявили о необходимости возобновить диалог и изучить график будущих встреч. Он подчеркнул, что любые переговоры об Украине будут непростыми.

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Резкие разногласия относительно Украины затмевают важные переговоры России и НАТО — The Washington Post

Дипломаты НАТО и России обменялись зачастую противоречивыми требованиями относительно кризиса вокруг Украины. Это свидетельствует о проблемах в поиске мирного решения ситуации из-за наращивания Москвой войск вдоль границы.

На почти четырехчасовой встрече все 30 членов НАТО выразили поддержку политике “открытых дверей”, согласно которой Украина или Грузия в будущем могут быть приняты в Альянс. Но Россия в этом видит угрозу для себя.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман, возглавлявшая делегацию США, призвала Россию отвести свои войска от границ и рассмотреть компромиссное предложение о совместных западно-российских мерах по контролю над вооружениями и военными учениями.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет решение о продолжении диалога только после того, как получит письменные ответы НАТО на ряд своих требований. Это касается отказа от принятия в НАТО Украины, а также возвращения НАТО к своим границам 1997 года.

Грушко назвал гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Восток, абсолютным императивом, и обвинил НАТО в “попытках добиться превосходства во всех областях и на всех возможных сценах военных действий”.

— Если подход будет заключаться в запугивании, мы будем проводить ответные запугивания, — сказал он.

НАТО и Россия говорят откровенно, но пока что мимо друг друга — NYT

В НАТО говорят, что они готовы к серьезной дипломатии с Москвой в вопросах контроля над вооружениями и размещения ракет в Европе. Но в Альянсе отвергли ультиматум России о нерасширении НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новое вооруженное нападение России на Украину повлечет за собой серьезные санкции для Москвы. НАТО призвала РФ немедленно отвести от границы свои войска и вооружение. Российские представители не обязались отводить войска, но и не отклонили это требование.

После переговоров заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, бывший постоянный представитель при НАТО с 2012 по 2018 год, заявил, что встреча показала большое количество расхождений по фундаментальным вопросам.

— Это был разговор по душам. Думаю, нам удалось сообщить членам Альянса, что ситуация становится невыносимой, — сказал Грушко.

По его словам, это был шанс напомнить НАТО, что Россия тоже может иметь право голоса в отношении будущей европейской безопасности.

— Мы поддерживаем мирные решения, основанные на балансе, — сказал он.

Слова Грушко показали, что Россия на данный момент не закрывает дверь для дальнейшей дипломатии, даже несмотря на то, что она не обязалась вести переговоры после этой недели.

Кремль отрицает, что планирует вторгнуться в Украину, но предупреждает о “военно-техническом ответе, если Запад не согласится с требованиями России”. На вчерашней встрече Грушко повторил это предупреждение, но не добавил к нему ясности.

— Если НАТО перейдет к политике сдерживания, то с нашей стороны будет политика контрсдерживания, — сказал российский дипломат.

Что касается дальнейших встреч представителей Запада и России, то последние пока не дали четкого ответа, когда могут состояться такие переговоры. Это говорит о том, что даже высшие российские дипломаты могут не знать, каковы на самом деле намерения президента Владимира Путина.

Но дальнейшее решение Москвы будет иметь важное значение для судьбы газопровода Северный поток-2. В США отмечают, что очень трудно представить, что газ будет течь по трубопроводу или он заработает, если Россия решится напасть на Украину.

В США считают, что трубопровод является “российским геополитическим проектом, который подрывает безопасность значительной части евроатлантического сообщества”.