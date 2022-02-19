Сегодня, 19 февраля, под руководством Владимира Путина прошло плановое учение сил стратегического сдерживания — были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях приняли участие силы и средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В российском министерстве сообщают, что военные провели успешные пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал.

С кораблей и подводных лодок Северного и Черноморского флотов выпустили крылатые ракеты Калибр и гиперзвуковые ракеты Циркон по морским и наземным мишеням.

В Астраханской области на полигоне запустили ракеты наземного базирования Искандер.

Из испытательного космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету Ярс по полигону на Камчатке.

Также произвели пуски ракет со стратегических ракетоносцев, с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота.

В Минобороны РФ заявляют, что учения были ранее запланированы.

Источник: Минобороны РФ