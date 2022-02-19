Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Россия

В России провели учения с запусками баллистических ракет

Марта Бондаренко редактор ленты
В России провели учения с запусками баллистических ракет

Сегодня, 19 февраля, под руководством Владимира Путина прошло плановое учение сил стратегического сдерживания — были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях приняли участие силы и средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В российском министерстве сообщают, что военные провели успешные пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал.

Читайте
РФ объявила о новых учениях - на этот раз под присмотром Путина будут пускать ракеты

С кораблей и подводных лодок Северного и Черноморского флотов выпустили крылатые ракеты Калибр и гиперзвуковые ракеты Циркон по морским и наземным мишеням.

В Астраханской области на полигоне запустили ракеты наземного базирования Искандер.

Из испытательного космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету Ярс по полигону на Камчатке.

Также произвели пуски ракет со стратегических ракетоносцев, с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота.

В Минобороны РФ заявляют, что учения были ранее запланированы.

Читайте
Блинкен объяснил, что нужно сделать России для начала деэскалации на границе

Источник: Минобороны РФ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка