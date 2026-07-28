Служба безопасности Украины разоблачила агентку российской Федеральной службы безопасности, которая сливала координаты подразделения Вооруженных сил Украины, где служил ее сын. Суд назначил ей 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как агент ФСБ сливала РФ координаты подразделения ВСУ

По информации СБУ, в июне 2025 года российскую агентку разоблачили в Хмельницкой области. По заказу ФСБ она передавала РФ пункты дислокации подразделения, в котором служил ее сын-военный ВСУ, готовя теракт.

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Отмечается, что женщина была задержана “на горячем”, когда она выбирала место для закладки самодельной бомбы вблизи одной из воинских частей на Западе Украины.

По данным следствия, осужденной является завербованная Россией работница охранной фирмы в областном центре. Как утверждают в СБУ, во внимание ФСБ женщина попала, когда оставляла прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агентка передавала российской спецслужбе информацию о местах временного базирования подразделения ВСУ, в котором проходил службу ее сын. Женщина отслеживала места дислокации мобильных огневых групп, тренировочных центров и запасных командных пунктов.

Как утверждают в СБУ, женщина обходила областной центр и близлежащую территорию, где фотографировала объекты, имитируя телефонный разговор.

Впоследствии она приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое в дальнейшем хотели заложить возле военной базы для дистанционного подрыва. Во время обысков у нее был обнаружен телефон с подтверждениями работы на ФСБ и купленные компоненты.

Суд признал агентку российской ФСБ виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (Распространение материалов с призывами к захвату государственной власти);

ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (Приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства);

ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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