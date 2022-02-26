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Факты / Мир / Россия

“Заткнуть рот Путину”: хакеры Anonymous намерены взломать ключевые правительственные сайты России

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хакер

Одна из самых известных в мире хакерских группировок Anonymous в ответ на вторжение российских войск на территорию Украины официально объявила войну правительству России и лично президенту Путину в сообщении, размещенном с Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.

— В это время Anonymous участвует в операциях против РФ. Наши операции направлены против российского правительства. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже будет затронут, — говорится в сообщении.

Хакеры заявили, что понимают: русскому народу трудно выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий. Но все же пришла пора объединиться и сказать нет войне Путина.

Группировка Anonymous уже продемонстрировала всю серьезность и неголословность своих намерений, взломав сайт Минобороны РФ и сайт Кремля, а также сайт российского пропагандистского ресурса RT.

Сегодня, 26 февраля, Anonymous вновь вышел на связь в Twitter с еще более резкими в адрес Путина высказываниями. Судя по всем хакеры намерены идти дальше в своей непримиримой борьбе с кровавым диктором.

Полный текст обращения Anonymous к Владимиру Путину:

Приветствуем вас господин Путин. Мы очень ждали, когда вы дадите ответ на наш последний вопрос. Но вы тянете резину, а мы теряем терпение. Похоже, вы приняли решение игнорировать нас. Поэтому мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода подарок.

Вы, наверное, помните, как в 2018 году наша группировка взломала сайт Роскомнадзора? Вы помните, как проиграли Афганистану? А теперь группировка Anonymous слила данные сайта Минбороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли. И теперь все это в открытом доступе в Twitter.

Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции провалилась. Вы угрожаете этим странам, если они присоединятся к НАТО.

Сегодня мы положим сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russian Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством.

Это простое совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает и планирует вскрыть то, что годами было скрыто.

Сила Anonymous обрушится на вас и ваших коррумпированных прихвостней. Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, которую пытаетесь скрыть от общества, которому лжете. Но ни один скелет не останется нетронутым.

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Сейчас мы требуем от вас восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.

Вы не смогли защитить наиболее уязвимые слои населения. Вы не выполнили свой моральный и гражданский долг в качестве госслужащего. Из-за своей лжи вы подвели тех, кем намеревались управлять.

Это призыв ко всем Анонимусам. Пора заткнуть рот Путину его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камня на камне.

Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили множество вариантов. Но вы решили развязать гораздо большую войну.

Мы никогда не простим лжи, и никогда не забудем жизни, которые были потеряны при вашем режиме. Уже слишком поздно!

Источник: Anonymous 

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