Одна из самых известных в мире хакерских группировок Anonymous в ответ на вторжение российских войск на территорию Украины официально объявила войну правительству России и лично президенту Путину в сообщении, размещенном с Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.

— В это время Anonymous участвует в операциях против РФ. Наши операции направлены против российского правительства. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже будет затронут, — говорится в сообщении.

Хакеры заявили, что понимают: русскому народу трудно выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий. Но все же пришла пора объединиться и сказать нет войне Путина.

Группировка Anonymous уже продемонстрировала всю серьезность и неголословность своих намерений, взломав сайт Минобороны РФ и сайт Кремля, а также сайт российского пропагандистского ресурса RT.

Сегодня, 26 февраля, Anonymous вновь вышел на связь в Twitter с еще более резкими в адрес Путина высказываниями. Судя по всем хакеры намерены идти дальше в своей непримиримой борьбе с кровавым диктором.

Полный текст обращения Anonymous к Владимиру Путину:

Приветствуем вас господин Путин. Мы очень ждали, когда вы дадите ответ на наш последний вопрос. Но вы тянете резину, а мы теряем терпение. Похоже, вы приняли решение игнорировать нас. Поэтому мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода подарок.

Вы, наверное, помните, как в 2018 году наша группировка взломала сайт Роскомнадзора? Вы помните, как проиграли Афганистану? А теперь группировка Anonymous слила данные сайта Минбороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли. И теперь все это в открытом доступе в Twitter.

Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции провалилась. Вы угрожаете этим странам, если они присоединятся к НАТО.

Сегодня мы положим сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russian Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством.

Это простое совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает и планирует вскрыть то, что годами было скрыто.

Сила Anonymous обрушится на вас и ваших коррумпированных прихвостней. Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, которую пытаетесь скрыть от общества, которому лжете. Но ни один скелет не останется нетронутым.

Сейчас мы требуем от вас восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.

Вы не смогли защитить наиболее уязвимые слои населения. Вы не выполнили свой моральный и гражданский долг в качестве госслужащего. Из-за своей лжи вы подвели тех, кем намеревались управлять.

Это призыв ко всем Анонимусам. Пора заткнуть рот Путину его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камня на камне.

Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили множество вариантов. Но вы решили развязать гораздо большую войну.

Мы никогда не простим лжи, и никогда не забудем жизни, которые были потеряны при вашем режиме. Уже слишком поздно!

Источник: Anonymous