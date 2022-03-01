Япония вводит санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения в связи с развязыванием полномасштабной войны против Украины.

В санкционный список попали:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

министр обороны Сергей Шойгу;

начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов;

секретарь Совета безопасности Николай Патрушев;

заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Активы этих лиц будут заморожены. Японское правительство также решило заморозить активы трем банкам — Промсвязьбанк (ПСБ), Банк России и ВЭБ.РФ.

Кроме того, Япония запретит экспорт 49 российским компаниям и организациям, в частности, ФСБ и ГРУ.

– Мы покажем, что необдуманный акт насилия стоит огромной цены… Отношения международного сообщества с Россией больше не могут быть такими, как раньше, – сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кисида также сообщал, что правительство Японии предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму $100 млн.