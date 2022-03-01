Япония вводит санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения в связи с развязыванием полномасштабной войны против Украины.
В санкционный список попали:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Сергей Шойгу;
- начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- секретарь Совета безопасности Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Активы этих лиц будут заморожены. Японское правительство также решило заморозить активы трем банкам — Промсвязьбанк (ПСБ), Банк России и ВЭБ.РФ.
Кроме того, Япония запретит экспорт 49 российским компаниям и организациям, в частности, ФСБ и ГРУ.
– Мы покажем, что необдуманный акт насилия стоит огромной цены… Отношения международного сообщества с Россией больше не могут быть такими, как раньше, – сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Кисида также сообщал, что правительство Японии предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму $100 млн.