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Факты / Мир / Россия

Япония ввела санкции против Путина и его окружения

Людмила Богданова редактор ленты
Фуміо Кісіда

Япония вводит санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения в связи с развязыванием полномасштабной войны против Украины.

В санкционный список попали:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • секретарь Совета безопасности Николай Патрушев;
  • заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Активы этих лиц будут заморожены. Японское правительство также решило заморозить активы трем банкам — Промсвязьбанк (ПСБ), Банк России и ВЭБ.РФ.

Кроме того, Япония запретит экспорт 49 российским компаниям и организациям, в частности, ФСБ и ГРУ.

– Мы покажем, что необдуманный акт насилия стоит огромной цены… Отношения международного сообщества с Россией больше не могут быть такими, как раньше, – сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кисида также сообщал, что правительство Японии предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму $100 млн.

Фото: Getty Images

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