Армия Российской Федерации находится в одном из худших состояний для проведения боевых действий, потому что они не понимают, чем мотивирована война против Украины.

Об этом в эфире UAразом сказал главный редактор латышского интернет-издания The Insider Роман Доброхотов, которое специализируется на журналистских расследованиях.

Он сообщил, что у российской армии заканчиваются ресурсы для продолжения войны.

— Путин использует все свои резервы, поэтому он не может усилить нападение чем-либо еще, потому что большинство из них уже привлечено. Никакого резерва нет, – сказал Доброхотов.

Журналист заявил, что то, что у российской армии на территории Украины заканчиваются продукты питания и боеприпасы, еще не означает, что они оставят свое оружие и пойдут обратно в Россию.

— Это значит, что, во-первых, это будет продолжать деморализацию самих солдат, потому что у них изначально не было никакой мотивации по поводу этой войны, они выполняли приказ… это плохо обеспеченные, плохо мотивированные и дезорганизованные солдаты. Надеяться, что с такой армией удастся эффективно захватывать города – не приходится, – сказал Роман Доброхотов.

Главред The ​​Insider добавил, что белорусские военнослужащие еще меньше понимают, почему они должны участвовать в этой войне, особенно учитывая то, что в боевые действия их втягивает Россия.

– Поэтому они (белорусские военные, — Ред.) совершенно не имеют мотивации (участвовать в войне против Украины, – Ред.) и не желают воевать. Я думаю, что если им начнут давать соответствующие приказы, будет много массового саботажа и прямого неподчинения. Более того, мы видим это и в российских войсках в некоторых воинских частях, где военные не подчиняются приказам, а также множество отказников. Мы видим такую ​​же картину и среди наемников, которых планировалось привлечь к военным действиям, — сказал журналист.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий войны России против Украины.

Источник: UAразом