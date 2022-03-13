Март, 13 в 10:15

Российская армия несет значительные потери в войне против Украины. С 24 февраля до 13 марта ориентировочные потери составляют более 12 тыс. военных из личного состава.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг потерял во время боевых действий по меньшей мере 374 танка и 1 226 боевых бронированных машин.

Потери российских войск

личного состава – более 12 тыс. человек;

танков – 374 единиц;

боевых бронированных машин – 1 226 единиц;

артиллерийских систем – 140 единиц;

РСЗО – 62 единиц;

средств ПВО – 34 единиц;

самолетов – 74 единиц;

вертолетов – 86 единиц;

автомобильной техники – 600 единиц;

кораблей/катеров – 3 единиц;

цистерн с ГСМ – 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому российские войска могут понести еще больше потерь в войне против Украины.