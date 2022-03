Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет абсолютно бесполезными любые инициативы относительно проведения “референдумов”, фиктивных сессий местных советов и раздачи паспортов в Херсоне, Каховке, Геническе.

Any initiatives in the occupied cities in the south of ��, in Kherson, Kakhovka, Henichesk, aimed at holding “referendums”, fictitious sessions of local councils, distributing passports, are absolutely useless. Russian troops will leave ��, collaborators will be prosecuted.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022