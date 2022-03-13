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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 16 день войны
Убили Убили
85 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Террористы впервые нанесли авиаудар по Львовщине: что происходит на 18-е сутки войны в Украине

Террористы впервые нанесли авиаудар по Львовщине: что происходит на 18-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
12:26 - 13 марта

Вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие Нацгвардии ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника.

Оккупанты имели при себе гранаты, мины, приборы наблюдения.

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12:21 - 13 марта

Власти Киева сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов оставшихся в городе жителей.

Таким образом город подготовился к возможной блокаде.

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12:16 - 13 марта

Служба безопасности Украины перехватила разговор военного РФ.

По его словам, “страшно не то, что их убивают, а то, что бросают на бабки”.

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12:06 - 13 марта

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет абсолютно бесполезными любые инициативы относительно проведения “референдумов”, фиктивных сессий местных советов и раздачи паспортов в Херсоне, Каховке, Геническе.

– Российские войска уйдут из Украины, а коллаборационистов привлекут к ответственности, – заверил Михаил Подоляк.

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11:48 - 13 марта

Российские военные за 12 суток блокады Мариуполя и беспощадного обстрела жилых кварталов убили 1 582 местных жителя.

– Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позиции еще с 2014 года, – говорит заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

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11:41 - 13 марта

30-летний киевлянин пытался пересечь пункт пропуска Порубное Черновицкого пограничного отряда с паспортом жены.

Выехать за границу мужчина, выдававший себя за женщину, хотел с несовершеннолетним ребенком.

Несоответствие между внешностью женщины и фото в документе обнаружила инспектор пограничной службы.

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11:22 - 13 марта

В Николаевской области во время бомбардировки погибли девять человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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11:21 - 13 марта

В Запорожской области агрессор артиллерийским обстрелом уничтожил мост через реку Янчекрак.

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11:17 - 13 марта

На восемнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине погибли 85 детей, еще почти 100 ранены.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

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11:14 - 13 марта

Украинские спецслужбы принимают все возможные меры для освобождения похищенного городского головы Мелитополя Ивана Федорова, которого до сих пор содержат оккупанты.

Об этом 13 марта сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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