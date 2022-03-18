Правительство Австралии в пятницу объявило о новых санкциях в отношении 11 российских банков и государственных структур.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министра иностранных дел Марис Пейн.

По ее словам, Австралия будет продолжать координировать со своими партнерами санкции для ограничения финансирования незаконной войны президента Путина.

— Сегодняшний листинг санкций включает Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. После недавнего включения Центрального банка России Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России, — сказала она.

Большинство банковских активов России теперь подпадают под санкции Австралии вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России.

Пейн также объявила о новых санкциях против российских олигархов Виктора Вексельберга, а также Олега Дерипаски, главы алюминиевой компании Русал, которой принадлежит 20% австралийской компании Queensland Alumina.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, 14 олигархов/бизнесменов и члены их семей.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщали, что Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов и Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы из-за санкций. Таким образом Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов.