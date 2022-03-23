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Факты / Мир / Россия

Миротворцы в Украине приведут к прямому столкновению между РФ и НАТО – Лавров

Марта Бондаренко редактор ленты
сергій лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что отправление миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Об этом глава МИД РФ сказал перед студентами Московского государственного института международных отношений.

По его словам, в Польше говорят о необходимости направления в Украину миротворческого контингента.

— Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, нужно направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не только хотели избежать, а говорили, что никогда не должно произойти в принципе, — сказал Лавров.

Источник: Европейская правда

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Фото: Dreamstime

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